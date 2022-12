Lega, Salvini: 'Non prendo lezioni di militanza da nessuno'

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Non parlo da vicepremier ma da segretario della Lega: sono stati anni e mesi complicati" ma "io ho la tessera dal 1991. Non prendo lezioni di buona militanza da nessuno". Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il suo intervento all'evento 'Lombardia' organizzato dalla Lega a Milano.

"Io - ha aggiunto - so che cosa vuol dire andare nelle parrocchie o fare i gazebo".

Salvini ha parlato anche delle regionali: "Fortunatamente - ha detto - scelgono i lombardi. E diciamo che la Lombardia è una terra che guarda avanti, dove c'è gente che ha voglia di lavorare e non di campare di assistenza". "Onestamente - ha continuato - penso che in casa del Pd, con quello che sta accadendo in Europa, abbiano altri tipi di problemi, altri tipi di finanziamenti, altri tipi di scandali. Hanno rotto le scatole alla Lega per anni trovando zero, perché c'era zero da trovare, mentre c'erano alcuni paesi islamici che pare dessero milioni di euro in contanti a gente che andava e veniva. Il tempo è galantuomo".

"Majorino e Moratti - ha concluso il leader della Lega - passano il tempo a insultare, ma io chiedo ai militanti: non perdiamo neanche 30 secondi con rabbia e gelosia, la vita è troppo bella per incazzarsi". (ANSA).