Intestatario di 78 auto in uso a pregiudicati, denunciato

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Risultava intestatario di 78 veicoli con la sua ditta di commercio di vetture. In realtà fungeva da prestanome per pregiudicati e persone con patente sospesa o revocata e che avevano bisogno di mezzi 'puliti', evitando così anche eventuali pignoramenti .

Per questo, i militari della Guardia di Finanza di Como hanno sequestrato le auto e sanzionato un commerciante comasco con 160mila euro, denunciandolo per truffa aggravata, falso in atto pubblico e intestazione fittizia di veicoli.

I Finanzieri hanno verificato che le auto (tra le quali Mercedes, Bmw e Jaguar) erano utilizzate da persone con precedenti pe spaccio, indebita percezione di fondi pubblici, rapine e altri reati.

Le vetture sono state cancellate dal Pubblico registro automobilistico. (ANSA).