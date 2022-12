Il M5s sosterrà Majorino in Lombardia, via libera degli iscritti

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Via libera dalla base del M5s all'accordo in Lombardia con il centrosinistra che sostiene Pierfrancesco Majorino alle regionali. La consultazione in rete degli iscritti al Movimento della Regione si è conclusa con 3078 "sì" all'alleanza, circa il 64%, e 1788 "no". In totale hanno votato 4866 iscritti.

"Bene che i nostri iscritti abbiano riconosciuto il valore della nostra proposta per la Lombardia", ha commentato il coordinatore lombardo del M5s Dario Violi per il quale si tratta di un percorso "condiviso fin dai primi passi con il presidente Giuseppe Conte e costruito durante questi anni all'interno dell'istituzione regionale".

"Sono molto soddisfatto del risultato della consultazione tra gli iscritti al M5s. È la conferma della bontà dell'accordo che è stato raggiunto con i vertici regionali M5s", è stato il commento di Majorino. Sarà "un'alleanza forte - ha aggiunto - che vedrà anche la presenza di una lista civica che conterrà molte sorprese. Ora avanti con più forza per andare a conquistare dopo 28 anni Palazzo Lombardia". (ANSA).