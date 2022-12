Evase durante visita alla tomba della madre, estradato da Tirana

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - E' stato estradato in Italia da Tirana Massimo Riella, 49 anni, pregiudicato, che il 12 marzo scorso era evaso dopo aver ottenuto un permesso dal carcere di Como per andare a visitare la tomba di sua madre: era riuscito a sfuggire agli agenti della scorta, aggredendoli. Si era rifugiato per mesi, secondo gli inquirenti, nei boschi attorno al lago di Como, zone che conosceva bene, probabilmente aiutato da qualche amico, ma le ricerche non avevano portato a nulla; da qui l'ipotesi che fosse fuggito all'estero.

L'operazione è stata condotta da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip), articolazione operativa della Direzione Centrale della Polizia Criminale, all'esito di una procedura di estradizione con il Montenegro. Il volo con il quale l'ex latitante è rientrato in Italia, partito dall'aeroporto di Tirana, è atterrato ieri all'aeroporto romano Leonardo Da Vinci.

Riella, con precedenti per reati contro il patrimonio, era stato arrestato il 12 luglio scorso a Podgorica (Montenegro) dopo un'indagine svolta dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria in collaborazione con i carabinieri di Menaggio.

Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura europeo e gli agenti della Polizia Penitenziaria di Milano grazie a intercettazioni telefoniche e al supporto della autorità montenegrine, hanno identificato il suo rifugio: un appartamento alla periferia della capitale montenegrina, dove è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di estradizione.

Pochi giorni fa è stato consegnato alle autorità albanesi, d'accordo con quelle italiane, per farlo arrivare nel nostro Paese nella maniera più rapida . (ANSA).