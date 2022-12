Darmian risponde a Juanmi, Betis-Inter finisce 1-1

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'Inter pareggia per 1-1 in un'amichevole contro gli spagnoli del Betis disputata a Siviglia. Al vantaggio degli ansalusi nel finale con Juanmi ha risposto, nemmeno un minuto dopo, Darmian, che ha trovato la rete per il definitivo 1-1 nei 90' in cui l'allenatore interista Simone Inzaghi ha fatto diverse prove verso la ripresa della Serie A. Privi ancora di Correa, Onana, Lukaku e D'Ambrosio, rimasti a Milano, oltre che dei nazionali ancora impegnati ai Mondiali, per i nerazzurri un nuovo test utile per mettere minuti nelle gambe verso la ripartenza del campionato in programma il 4 gennaio 2023 nel big-match contro il Napoli. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo per gli ultimi due test il 22 dicembre contro la Reggina (allenata da Filippo Inzaghi) e il 29 dicembre contro il Sassuolo. (ANSA).