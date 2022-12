Sfera Ebbasta torna sul palco con il Summer tour

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Dopo i 9 sold out del Famoso Tour, che si è concluso l'11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Sfera Ebbasta torna sul palco con Summer tour, le nuovissime date estive prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Tra luglio e agosto Sfera sarà impegnato in 10 appuntamenti a cielo aperto, con partenza il 1 luglio da Bergamo per Summer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova in Piazza Grande, il 6 luglio Legnano al Rugby Sound Festival, l'8 luglio Alba (CN) per Collisioni Arena Piazza Medford, il 20 luglio Matera al Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) allo Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) al NoSound Fest, il 5 agosto Catania a Villa Bellini, il 9 agosto Gallipoli al Parco Gondar e ultima tappa il 14 agosto a Olbia al Red Valley Festival.

I biglietti sono disponibili dal 16 dicembre alle 18:00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. (ANSA).