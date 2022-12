Scioperi:in Lombardia cancellati treni su rete Ferrovie Nord

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Anche in Lombardia è scattato dalle 9 lo sciopero generale indetto dai sindacati Cgil e Uil contro la manovra del governo. Le ripercussioni si fanno sentire soprattutto sul trasporto ferroviario regionale con tutti i treni sulle linee Ferrovie Nord che sono stati cancellati e non stanno viaggiando. Fermi anche i treni delle linee suburbane S1, S9 e S13.

I treni che viaggiano sulla rete Rfi invece non stanno avendo alcuna ripercussione. Trenord fa sapere che nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto'. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa Da Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 'Malpensa Aeroporto - Stabio'. La circolazione dei treni riprenderà dalle 13. Per quanto riguarda il trasporto cittadino sulla linee metropolitane e di superficie gestite da Atm a Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22, mentre i mezzi sono garantiti per il resto della giornata. (ANSA).