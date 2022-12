Scioperi: trasporti; Atm, servizio regolare a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Lo sciopero generale, indetto da Cgil e Cisl contro la manovra economica del Governo, non sembra aver determinato effetti verso sera nei trasporti - dove l'agitazione si attua dalle 18 alle 22 - a Milano. L'Atm, l'azienda di gestione dei mezzi pubblici, ha reso noto che per ora le metropolitane viaggiano regolarmente, così come i mezzi di superficie. Questi ultimi sono però rallentati dal traffico intenso dovuto al fatto che in molti, temendo gli effetti dell'astensione dal lavoro, hanno preso l'auto per andare e tornare dal lavoro o per fare le commissioni.

In mattinata - dalle 9 alle 13 - si erano verificati ripercussioni soprattutto sul trasporto ferroviario regionale con i treni sulle linee Ferrovie Nord cancellati, così come quelli delle linee suburbane S1, S9 e S13. (ANSA).