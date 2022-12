Il primo Jordan Store in Europa apre a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Il primo Jordan Store in Europa, 'World of flight' apre a Milano, in via Torino 21, nell'immobile di proprietà di Covivio, locato al Gruppo Percassi.

La collaborazione tra Covivio e il Gruppo Percassi si è concretizzata nella rivisitazione del layout dell'immobile con un piano di lavori di riqualificazione condotti in maniera congiunta nel 2022 per consegnare alla città di Milano il primo flagship in Europa del noto brand fondato dalla leggenda del basket Nba. (ANSA).