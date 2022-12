Fiere: a Milano apre Enci Winner, oltre 400 razze in mostra

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La cinofilia si è data appuntamento a Milano, all'Enci Winner 2022, la più importante esposizione canina italiana dell'anno e tra i più prestigiosi eventi cinofili al mondo. Nei padiglioni 13 e 15 di Fiera Milano a Rho, fino a domenica 18 dicembre, sono presenti più di 9.000 cani, oltre 400 razze rappresentate, che si sfideranno su 46 diversi ring. Una giuria internazionale composta da 60 esperti avrà il compito di selezionare i migliori che si disputeranno il titolo del Best in show Enci Winner 2022.

Sono previsti momenti di spettacolo con l'agility, l'obedience, la dog dance e il flyball. All'interno della manifestazione è stato allestito, per la prima volta, Pets on Christmas, un villaggio natalizio dedicato alle famiglie dove fare acquisti e confrontarsi con professionisti selezionati quali educatori, veterinari e toelettatori. (ANSA).