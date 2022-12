Al via collaborazione tra Matteo Crea e Progetto Itaca

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Parte dall'album 'Io non sono mai felice' la collaborazione tra il 27enne artista Matteo Crea e Progetto Itaca, fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

La collaborazione, rivolta soprattutto ai giovani, è partita oggi a Milano, presso la sede di Fondazione Progetto Itaca, dove Matteo Crea e Chiara Maiuri, psicologa clinica specializzata in consulenza e supporto psicologico ad adolescenti, partendo dalle tematiche affrontate dall'artista nei testi delle sue canzoni hanno avuto un confronto sull'importanza di riconoscere tempestivamente sintomatologie legate alla salute mentale e, soprattutto, di chiedere aiuto. L'obiettivo di normalizzare soprattutto tra i più giovani la necessità di chiedere aiuto in contesti difficili è anche quello del Progetto Prevenzione nelle Scuole di Fondazione Progetto Itaca, un progetto gratuito che, in collaborazione con esperti psichiatri dei dipartimenti di salute mentale del territorio nazionale, prevede interventi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori.

Nel suo concept album, l'artista fiorentino, oggi di stanza a Milano, canta l'ambizione, l'insoddisfazione, la costante competizione che logora i ragazzi di oggi. "Ci sono - dice lui - le mie storie e i miei pensieri. Ci sono i momenti in cui sono stato molto giù e quelli in cui mi sono fatto molte domande, con la grande paura di non trovare mai le risposte. Sono un insoddisfatto cronico che vuole sempre migliorarsi e che diventa felice solo quando sale su un palco. Ma sono anche i pensieri e le storie di chi mi circonda, in corsa verso i trent'anni ricercando stabilità. L'indipendenza economica, la disillusione, le relazioni che finiscono e che iniziano, il sesso, la perdita di qualcuno di caro, il giudizio degli altri, la voglia di stare bene." (ANSA).