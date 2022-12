Valentino 'risveglia' il suo stock di tessuti

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - La Maison Valentino lancia con il reseller francese Tissu Market il nuovo progetto Valentino Sleeping Stock, volto al riuso creativo del proprio stock di tessuti che arrivano dalle collezioni Haute Couture e Prêt-à-porter, Donna e Uomo.

Così chiffon, taffetà, rasi dévoré, crêpe de chine con stampe floreali, georgette di seta e pizzi guipure utilizzati nelle collezioni della Maison, custoditi negli archivi e destinati altrimenti a non essere più utilizzati, trovano una nuova vita.

"All'origine di questa iniziativa - doce Frank Lellouche, Founder di Tissu Market - c'è una convinzione profonda, personale e condivisa: l'importanza dell'upcycling come motore del cambiamento che intendiamo instaurare nel settore della moda. La ricerca dell'eccellenza, l'inclusività e l'impegno attraverso il processo creativo sono alcuni dei valori fondamentali che condividiamo e guideranno i prossimi passi di questa partnership unica".

Un passo a due, quello tra Maison Valentino e Tissu Market, che fino ad oggi ha srotolato circa 22 mila metri di tessuti provenienti dall'Haute Couture e dal Prêt-à-porter, evitando l'emissione di circa 265t di CO2 e un risparmio di circa 1.105.645 m3 di acqua.

I ricavati delle vendite dei tessuti a Tissu Market saranno interamente devoluti alla Bottega dell'Arte di Valentino, programma formativo della durata di sei mesi nato nel 2015 con l'obiettivo di formare profili per l'atelier e trasmettere il savoir-faire sartoriale della Maison alle generazioni future.

(ANSA).