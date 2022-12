Risse e rapine, questore Milano sospende licenza a discoteca

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso la licenza per 15 giorni alla discoteca "Pura Vida", in via Boncompagni, alla periferia del capolouogo lombardo.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Mecenate in quanto, da gennaio, il locale è stato oggetto di numerosi esposti per risse e aggressioni tra avventori e rapine all'esterno. Si tratta, spiega la Questura, di episodi "caratterizzati da particolare ferocia e gravità con il coinvolgimento anche degli addetti alla sicurezza che, oltre a rendersi protagonisti di episodi di violenza, si sono dimostrati del tutto incapaci di prevenire il verificarsi di episodi di pericolo per la sicurezza e l'incolumità degli avventori del locale".

In particolare, a ottobre, un cliente, con due amiche, al termine della serata, stava lasciando il locale e aveva litigato con un ragazzo che all'interno aveva molestato una delle amiche.

Sembrava finita, ma il molestatore lo aveva raggiunto con altri quattro. L'aveva immobilizzato e colpito con un coccio bottiglia in pieno volto, poi al corpo, tanto che l'aggredito aveva riportato una prognosi di trenta giorni. (ANSA).