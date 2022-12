Mondiali: bottiglia contro la Polizia a Milano, Daspo di 3 anni

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Un diciottenne italiano, residente nel Pavese, ha ricevuto un Daspo sportivo per tre anni e un foglio di via dal comune di Milano, emessi dal questore Giuseppe Petronzi, per aver scagliato una bottiglia contro lo schieramento della Polizia nel post partita Francia-Marocco ieri sera, in corso Buenos Aires a Milano. Era in strada con alcune centinaia di persone, che sono stare contenute in un tratto di strada dalle forze dell'ordine. Oltre al giovane, che non aveva rapporti con gli altri in strada, sono stati accompagnati altri due per controlli. Il ragazzo raggiunto da Daspo era già stato segnalato per rissa e altri reati connessi all'ordine pubblico.

