Marocco sconfitto, tifosi bloccano il traffico a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Un centinaio di tifosi del Marocco ha occupato e impedito la circolazione dei mezzi la notte scorsa in corso Buenos Aires, a Milano. I supporter della nazionale marocchina, sconfitta in serata dalla Francia nella seconda semifinale dei mondiali di calcio in corso in Qatar, sono scesi in strada come accaduto in occasione delle precedenti partite.

Il blocco principale è stato registrato a pochi metri da piazza Oberdan, dove agenti in tenuta antisommossa hanno monitorato la situazione. Alcuni tifosi hanno acceso fumogeni, petardi e fuochi d'artificio in strada, costringendo le forze dell'ordine a chiudere una parte di corso Buenos Aires, dai Bastioni fino all'angolo con viale Tunisia. (ANSA).