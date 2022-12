Mapei adotta una statua del Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Mapei adotta una statua e, aderendo all'iniziativa promossa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, ospita nella sua sede di Milano un David, raffigurato con un'arpa, del Cinquecento.

L'iniziativa, ricorda una nota, è nata per la valorizzazione di alcune sculture che, per ragioni conservative, non possono più essere lasciate in opera sul Duomo di Milano e per questo motivo sono depositate presso il Cantiere Marmisti, il laboratorio alle porte della città dove nascono le nuove sculture destinate al Monumento e trovano ricovero quelle più fragili. L'opera è stata svelata alla presenza di Elena Buscemi, presidente del Consiglio del Comune di Milano, Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e Fulvio Pravadelli direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

"Questo piccolo impegno ha per me una grande valenza simbolica - ha dichiarato Veronica Squinzi -. Saremo stimolati a continuare a dare un aiuto concreto alla conservazione e trasmissione del patrimonio storico, artistico e architettonico per le generazioni future". "L'indimenticabile Giorgio Squinzi volle che Mapei adottasse una guglia del Duomo. Oggi sono molto felice che grazie alla sensibilità di Veronica Squinzi prosegua questo impegno filantropico per il patrimonio culturale di Milano, testimoniando quanto il privato continui a essere molto importante per il Duomo, simbolo della città nel mondo" sono le parole di Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. (ANSA).