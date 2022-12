"Aule fredde", studenti liceo Pavia non entrano a scuola

(ANSA) - PAVIA, 15 DIC - Diversi studenti del liceo di Scienze Umane in corso Garibaldi a Pavia, succursale dell'Istituto Cairoli, questa mattina si sono rifiutati di entrare nelle loro classi dove la temperatura non superava i 14 gradi.

"Nelle aule al freddo non si possono seguire le lezioni", si sono lamentati alcuni alunni, mentre protestavano all'esterno della scuola. Il problema, che si era manifestato anche in passato, si è aggravato da lunedì scorso con il rientro dopo il ponte dell'Immacolata.

La direzione della scuola ha avvisato la Provincia, l'ente che ha la competenza sulle secondarie di secondo grado. Sono in corso verifiche da parte dei tecnici. Anche in altri istituti di Pavia e provincia si sono registrate, negli ultimi giorni, proteste dei ragazzi per le temperature troppo basse. (ANSA).