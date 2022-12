Ambiente:preparato detergente per ridurre dispersione microfibre

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - È stata sviluppata una formula detergente, testata in laboratorio utilizzando diversi tipi di tessuto e a diverse condizioni di lavaggio, in grado di ridurre fino all'80% la dispersione delle microfibre dei tessuti. Lo rende noto la multinazionale chimica Basf che ha sviluppato la soluzione per il gruppo Index, proprietario del marchio Zara Home.

I risultati dimostrano che il detergente è adatto ai lavaggi alle basse temperature che contribuiscono anche a contenere i consumi energetici, ad esempio riducendo la temperatura da 40° C a 20° C. Questo, a sua volta, ha effetto sull''impronta di carbonio del bucato.

Il gruppo Basf è impegnato nella produzione di additivi che rendono i manufatti in plastica più resistenti e meno tendenti alla frantumazione. La formulazione sviluppata si presta ad essere modificata su misura anche per altri produttori di detergenti che potranno beneficiarne per diminuire l'impatto ambientale. (ANSA).