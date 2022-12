A Natale preghiera interreligiosa con senza dimora

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano: si svolgerà alla Vigilia, sabato 24 dicembre, a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah - Binario21.

"É un evento significativo ricco di solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 28 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels - Saranno presenti i clochard della Stazione, alcuni dei quali dormono proprio di fronte al Memoriale. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d'amore e d'unione".

A mezzogiorno si svolgerà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme Don Claudio Burgio, il sacerdote che nella sua comunità accoglie i giovani fragili e problematici; gli imam Abd Al Sabur Turrini, Vicepresidente dell'Unione Islamica Italiana, Maryan Ismail e Khaled Elhediny; la rabbina Sylvia Rothschild; l'esponente della Chiesa ucraina Don Igor Krupa; e il monaco buddista Cesare Milani.

"Pregheremo in particolare - dice Furlan - per il popolo ucraino e per le donne iraniane". Dopo la preghiera, alle 12,30, verranno distribuiti generi alimentari e felpe ai senza dimora.

