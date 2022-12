Malagò: 'Per Milano-Cortina stadio San Siro va sistemato'

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "San Siro? Per i Giochi Invernali va bene se rimane questo impianto, ma è evidente che nel caso bisogna sistemare diverse cose che non sono in linea con le esigenze di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo la visita della Commissione Cio a Milano.

"Bisogna partire dal presupposto che nella candidatura la cerimonia inaugurale è indicato si farà a San Siro. Non mi risulta ci sia un altro posto che può avere 80mila spettatori per ospitare questo evento, non è un tema solo di spettacolo ma anche di ricavi. Non è una cosa che ci riguarda, siamo spettatori interessati ma a noi va bene tutto. Non so se si riesce a fare nuovo San Siro in tempo, noi siamo aperti e fiduciosi nelle scelte dell'amministrazione". (ANSA).