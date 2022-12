Lombardia, Conte: 'Majorino? Valuteranno gli iscritti'

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Credo sia giusto sottoporre alla valutazione degli iscritti in Lombardia" gli esiti del "tavolo di confronto che c'è stato e acquisirne il parere su una direzione" da prendere "per una proposta competitiva". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte rispondendo in conferenza stampa a chi gli ha chiesto se in Lombardia saranno consultati gli iscritti al M5s sul candidato governatore e sull'eventuale accordo con il Pd su Majorino. (ANSA).