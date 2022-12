Lega: espulso anche Bastoni, 'elettori traditi'

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Prendiamo nuovamente atto, esattamente come avevamo fatto la settimana scorsa con Formenti, Lena e Mura, della analoga decisione del consigliere Bastoni di tradire il mandato ricevuto da migliaia di elettori e militanti leghisti e abbandonare il nostro gruppo regionale" e per questo "il Comitato di Disciplina e Garanzia, ha decretato l'espulsione dal nostro movimento". Lo dichiara il coordinatore regionale lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti.

Massimiliano Bastoni ha aderito al gruppo che si è formato in Consiglio regionale, 'Comitato Nord', che fa riferimento al movimento creato da Umberto Bossi. "Anche per Bastoni non si capisce davvero la motivazione per questo tradimento - aggiunge Cecchetti - se non la ricerca di posti futuri". E comunque "non ci venga a tirare fuori la manfrina trita e ritrita dell'autonomia e la difesa delle identità regionali - prosegue - perché sono temi quotidiani dell'agenda politica della Lega e questo è sotto gli occhi di tutti". Peraltro, fa notare ancora Cecchetti, quella di Bastoni è "una decisione attesa, dato che in un recente passato lo stesso Bastoni aveva già annunciato e poi ritirato le dimissioni dal gruppo".(ANSA).