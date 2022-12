A Milano Fashion Week uomo torna Gucci dopo tre anni e apre

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - La prossima edizione della settimana della moda maschile di Milano, che si terrà dal 13 al 17 gennaio 2023, sarà aperta dalla sfilata di Gucci che dopo tre anni torna in calendario. Sarà anche la prima sfilata del brand dopo l'addio del direttore creativo Alessandro Michele.

È questa la principale novità annunciata dal presidente della Camera nazionale della Moda italiana Carlo Capasa nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima fashion week maschile, che prevede 21 sfilate, 31 presentazioni, 4 contenuti digitali e 11 eventi per un totale di 72 appuntamenti. A chiudere il calendario delle sfilate fisiche sarà invece Zegna con uno show lunedì 16 gennaio alle 15. Anche questa edizione JW Anderson conferma la sua presenza a Milano e debutterà in passerella il marchio londinese Charles Jeffrey Loverboy, che nel giugno 2022 era stato presente in calendario con un progetto digitale. Nel calendario delle presentazioni per la prima volta saranno presenti Add, Bonsai, Charles Philip, Iuster, Sestini, Tagliatore e Valstar. Tra gli eventi spicca quello di Colmar che in occasione dei suoi 100 anni presenterà in anteprima la nuova collezione Colmar Revolution. Il 14 gennaio verrà invece presentata la prima collaborazione tra Marni e Carhartt Wip e lunedì 16 gennaio sarà la volta dell'evento di presentazione The Added Element durante il quale The Woolmark Company e Luna Rossa Prada Pirelli sveleranno le novità della technical partnership mostrando il ruolo fondamentale della lana Merino nell'abbigliamento e nelle divise del team e dell'equipaggio. (ANSA).