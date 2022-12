Spazio: 'passeggiata' con Amalia Finzi-Ercoli a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Sensibilizzare e informare i cittadini sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo Spazio apportano al miglioramento della condizione umana e a far comprendere i benefici che dalle attività spaziali arrivano nella vita di tutti i giorni, in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo sul piano globale del Paese. Questo l'obiettivo dell'incontro a Milano con la scienziata Amalia Finzi-Ercoli.

L'appuntamento è in programma giovedì prossimo alle 11, alla vigilia della seconda Giornata Nazionale dello Spazio, che si celebra il 16 dicembre, alla Caserma Santa Barbara in piazzale Perrucchetti ed è organizzato dal 1° Reggimento Trasmissioni dell'Esercito guidato dal colonnello Valerio Golino.

Durante la 'passeggiata' nello Spazio, Amalia Finzi-Ercoli, accademica, scienziata e ingegnere aerospaziale, dialogherà con il giornalista di Famiglia Cristiana Antonio Sanfrancesco sul futuro dell'esplorazione spaziale a mezzo secolo dall'ultimo sbarco sulla Luna del 1972 e mentre la sonda Perseverance della Nasa è impegnata in una missione esplorativa su Marte.

"Siamo onorati della presenza di una luminare nel campo della ricerca spaziale come la professoressa Finzi che ha voluto illustrare le potenzialità dello spazio anche per il settore delle comunicazioni", ha spiegato il colonnello Valerio Golino.

L'incontro con Amalia Finzi-Ercoli - spiegano gli organizzatori - sarà disponibile in streaming sul sito dell'Agenzia Spaziale Italiana (www.asi.it) dal 16 dicembre. (ANSA).