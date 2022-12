Rider investito da minicar, denuncia del legale 'tentato omicidio'

Un rider nigeriano di 28 anni è stato investito la sera del 29 novembre scorso a Milano, in corso Venezia, da una minicar apparente di proposito. L'investimento è stato ripreso in un video da una passante. L'avvocato dell'uomo, che ha riportato una frattura scomposta alla gamba parla di "tentato omicidio". Prima dell'incidente, fra il conducente della minicar e il nigeriano di nome Influence ci sarebbe stato uno scambio di battute La polizia locale sta ora analizzando anche i filmati delle telecamere installate lungo la pista ciclabile, tra corso Venezia, via Borghetto e i giardini pubblici di via Palestro.

"Dal video si capisce chiaramente che il conducente della minicar non ha fatto nulla per evitare l'impatto con Influence, mettiamola così" ha riferito l'avvocato Luigi Vitali. "Al momento - continua il legale - di sicuro abbiamo le lesioni gravi e l'omissione di soccorso. Se il contesto nel quale è maturato l'investimento è quello che mi ha riferito il mio assistito, non escludo che possa trattarsi anche di un tentato omicidio". Il contesto è quello che Influence ha appunto riferito all'avvocato: con il conducente della minicar si è incrociato una prima volta. L'uomo, un italiano di 40-50 anni, ha detto qualcosa a cui il 28enne non ha replicato, anche perché sostiene di non aver capito bene. La piccola auto, dopo aver svoltato in via Borghetto, è poi tornata indietro e ha investito il rider sulla pista ciclabile di corso Venezia. L'avvocato Vitali ha confermato che la denuncia sarà presentata oggi, martedì 13 dicembre,