Lombardia, Majorino: 'Un suicidio sostenere Moratti'

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Anche i sondaggi lo dimostrano.

Qualora avessimo deciso di sostenere Moratti avremmo compiuto il suicidio perfetto: perdere da Fontana appoggiando Moratti". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra in Lombardia, intervistato su Radio24.

Se il Pd avesse appoggiato Moratti "gran parte del nostro elettorato non ci avrebbe seguito e lo avrei capito bene - ha osservato - E' difficile cambiare le cose sostenendo chi ha creato le cose che vuole cambiare".

"Moratti è un'autorevole figura del centrodestra - ha aggiunto Majorino - ha una storia tutta impiantata lì e ha una lista a sostegno fatta da ex di Fdi e da leghisti anche più radicali di Salvini".

Secondo l'europarlamentare Pd, "Moratti rappresenta una frattura nel centrodestra - ha spiegato - e trovo buffo rappresentarla come una frattura nel centrosinistra. Lei ha smesso di andare d'accordo con Fontana quando ha capito che Meloni e Salvini non la candidavano". (ANSA).