Iran, protesta al consolato di Milano contro le condanne a morte

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Un gruppo di cittadini iraniani e italiani sono andati questa mattina verso le 11 al Consolato generale della Repubblica Islamica dell'Iran a Milano per protestare contro la decisione di condannare a morte per impiccagione i manifestanti e contro le esecuzioni. Lo rende noto in un comunicato Sinistra Italiana.

Sono già due i ragazzi di 23 anni, Mohsen Shekari e Majid Reza Rahnavard, che sono stati giustiziati nell'ultima settimana. La richiesta dei manifestanti, che hanno esposto cartelli con scritte contro la pena di morte, è quella di fermare "queste esecuzioni criminali in Iran", come si legge nel comunicato, e sostenere la rivolta avviata dalle donne iraniane.

