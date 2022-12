Da Star Wars alla Scala, concerto stellare di John Williams

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - E' iniziato con Volo a Neverland, dalla colonna sonora di Hook-Capitan Uncino il concerto della Filarmonica della Scala diretta da John Williams e non poteva essere altrimenti, visto che per tutto il pubblico si è trattato di un viaggio della fantasia attraverso alcune delle musiche di film culto firmate dal compositore americano, vincitore di 5 premi Oscar e 52 nominations. Famoso come una rockstar, che deve girare con le guardie del corpo, a novant'anni Williams non perde energia e si diverte con il pubblico. E una conferma che Williams è una rockstar è arrivata dal pubblico scaligero (fra cui sedevano il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly e la violinista Anne-Sophie Mutter) che si è alzato in piedi applaudendo dopo ogni singolo brano e gli ha urlato 'bravo' e pure 'Che la forza sia con te' citando Guerre stellari di cui ha firmato le musiche.

Dopo le meraviglie di Peter Pan, è toccato alla suite di Cuori ribelli, e poi tre brani tratti dai primi due episodi di Harry Potter. "È bello che qui possiate ascoltare la musica senza vedere il film. Così si capisce il contributo dell'orchestra: non si possono fare film senza'. Dopo il maghetto è stata la volta della commozione di Schindler's List con l'assolo magistrale del primo violino della Filarmonica Francesco De Angelis, a cui Williams ha anche fatto i complimenti durante le prove. E chiusura prima dell'intervallo con le Avventure sulla terra di E.T che hanno fatto inumidire gli occhi anche ai cuori più duri. E poi il volo di Superman (la marcia e il tema d'amore) e Indiana Jones, incluso l'inedito di Helena's Theme, dal quinto e ultimo episodio della saga, che uscirà nelle sale il prossimo anno. "Non credevo che saremmo arrivati al quinto ma ho pensato: se lo fa Harrison Ford, allora devo farlo anche io". Immancabile la conclusione con Guerre stellari: il tema della Principessa Leia ("quando lo scrissi non ci doveva essere un sequel. Quindi solo due anni dopo mi hanno detto che lei e Luke erano fratelli") La stanza del trono, Finale e doppio bis con il tema di Yoda e l'irrinunciabile marcia imperiale. (ANSA).