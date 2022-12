Bergamo-Brescia, il 20/1 cerimonia Capitale della Cultura 2023

(ANSA) - BERGAMO, 13 DIC - È previsto per venerdì 20 gennaio il taglio del nastro che aprirà ufficialmente la cerimonia di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura italiana 2023. Nei due giorni successivi, sabato 21 e domenica 22 gennaio, i bergamaschi e i bresciani diventeranno protagonisti di una grande festa popolare, com'è stato illustrato oggi alla conferenza stampa di presentazione. Per Bergamo, sabato è previsto un programma musicale con oltre 1.500 bambini delle scuole che si esibiranno in piazza Matteotti, mentre al pomeriggio sono in programma quattro cortei aperti a tutti e che partiranno da diversi punti della città per raggiungere il centro dove, alle 17, è previsto uno spettacolo di Francesco Micheli intitolato 'I nuovi Mille'. E poi la sera musica, acrobazie e fuochi d'artificio. La domenica i luoghi della cultura della città saranno aperti al pubblico. (ANSA).