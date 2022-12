Treno deragliato nel Bresciano, si va in bus anche dopo Edolo

(ANSA) - BRESCIA, 12 DIC - La stazione di Iseo, epicentro della linea di Ferrovienord che collega Brescia con Edolo in Valcamonica, è stata posta interamente sotto sequestro con una bandierina rossa in mezzo ai binari anche in direzione di Edolo.

Il provvedimento è stato disposto a seguito dei rilievi della polizia giudiziaria, che ha controllato tutti gli scambi dopo il deragliamento di sabato scorso che non ha causato feriti. Già ieri era stato sequestrato il tratto di linea a valle di Iseo in direzione di Brescia, su cui è deragliato il treno 969, anch'esso posto sotto sequestro. Con il provvedimento di oggi il blocco si estende all'intero scalo, rendendo necessario l'impiego di autobus sostitutivi anche in direzione di Edolo. Il nuovo blocco - spiegano le Ferrovienord - interessa 5 chilometri di linea e si estende anche alle stazioni di Provaglio e Timoline. (ANSA).