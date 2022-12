Summer Job, lavoro e giovani nel primo reality di Netflix

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Per il suo primo reality Netflix ha scelto di calarsi nella realtà dei ventenni e del loro rapporto con il lavoro. E' Summer Job, prodotto da Banijay Italia, al suo debutto dal 16 dicembre su Netflix, presentato stasera a Milano.

Nel ruolo di conduttrice/accompagnatrice dei 10 concorrenti l'attrice Matilde Gioli.

"Volevamo un'idea completamente nuova, con un linguaggio adatto - ha detto Giovanni Bossetti, manager per i contenuti italiani non fiction di Netflix - E siamo partiti dalla volontà di raccontare questa generazione". Invitati ad una vacanza da sogno, convinti che tutto ciò che devono dimostrare è la loro inesauribile capacità di divertirsi, godersi la vita, vantarsi di svicolare da tutti gli aspetti negativi, prima di tutto il lavoro, i dieci ragazzi scoprono dopo 24 ore che la sfida è tutt'altra. La vacanza esclusiva dovranno infatti guadagnarsela, costretti, se vogliono continuare, a svolgere umili mansioni. "È stata un'esperienza incredibile ma ho detto subito di sì perché mi ha colpito la grande sensibilità degli autori - ha detto Matilde Gioli -. Ho apprezzato davvero lo spirito che è dietro questo reality".

Location una villa esclusiva in Messico, sulla riviera Maya, i protagonisti sono 5 ragazzi e 5 ragazze tra i 18 e i 23 anni.

Otto gli episodi durante i quali i partecipanti, divisi in gruppetti, ciascuno affidato a un datore di lavoro, dovranno svolgere le mansioni assegnate e guadagnarsi la paga settimanale. Lavori come camerieri, assistenti al rifugio per animali, addetti alla manutenzione e al giardinaggio. I classici lavoretti estivi che hanno caratterizzato le estati di tanti giovani per raggranellare un po' di soldi durante le vacanze.

Chi resisterà fino alla fine si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro. Ma per tutti sarà stata anche una lezione di vita. (ANSA).