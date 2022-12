Scala: Williams infiamma giovani, alla prova arriva Superman

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - John Williams è un compositore, ma in fondo anche una rockstar, o per lo meno ha lo stesso seguito di una rockstar. E lo ha dimostrato la prova aperta ai giovani Under 30 del concerto che farà stasera con la Filarmonica della Scala nel teatro milanese.

Ragazzi tutti in piedi all'ingresso dell'autore di colonne sonore indimenticabili come Schindler's List, Harry Potter e Indiana Jones, di cui ha appena firmato le musiche per il quinto episodio. E tutti in piedi dopo ogni brano da Volo a Neverland, da Hook Capitan Uncino a E.T. Una sorpresa è arrivata al momento di Superman, quando alcuni musicisti - Andrea Bindi (timpani), Francesco Muraca (Glockenspiel) e Gerardo Capaldo percussioni - si sono tolti il maglione mostrando la maglietta blu con la S del supereroe. Scelta azzeccata con nuovi applausi che sono continuati per tutto il concerto e per i due bis, che non potevano che venire da Star Wars. (ANSA).