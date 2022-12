Camera del Lavoro Milano, sdegno per gravità dei fatti del Qatar

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - La Camera del Lavoro di Milano, di cui Antonio Panzeri è stato segretario generale dal 1995 al 2003, esprime "sdegno per la gravità dei fatti denunciati" nell'inchiesta di Bruxelles sulle tangenti in Qatar. Lo si legge in una nota in cui la Cgil milanese sottolinea che "sarà compito della magistratura e dei tribunali accertare le responsabilità" degli indagati, tra cui lo stesso Panzeri.

"Siamo convinti - si legge ancora - che i diritti dei Lavoratori e le battaglie per la difesa, la dignità e promozione del lavoro non possono essere oggetto di scambi di qualsivoglia natura".

"La Camera del Lavoro di Milano e tutta la Cgil - conclude il sindacato - continueranno nel loro impegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa dei loro diritti e per il miglioramento delle loro condizioni". (ANSA).