Al Broletto di Pavia la mostra "Bethlehem Reborn"

(ANSA) - PAVIA, 12 DIC - E' stata inaugurata oggi al Palazzo Broletto a Pavia la Mostra "Bethlehem Reborn", promossa dall'Ambasciata di Palestina presso la Santa Sede.

"Il progetto nasce da una sinergia promossa dal SISSTER, Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale - ha spiegato il presidente dell'organismo, Gian Battista Parigi -. Il SISSTER è forse l'unica istituzione del genere esistente in Italia, e si propone di mettere in rete tutti i soggetti che nella provincia di Pavia sono coinvolti a vario titolo nella cooperazione internazionale: enti territoriali (Provincia e 9 comuni), enti pubblici (Università, Camera di Commercio), Fondazioni, Ordini professionali (Medici e Ingegneri) e 17 organizzazioni operanti nel territorio".

Aperta fino a domenica 18 dicembre, la mostra descrive il complesso della Basilica della Natività, sito Unesco sottoposto negli ultimi dieci anni a un imponente cantiere di restauro.

L'Università di Pavia, con il Laboratorio Sperimentale DAda-LAB del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, ha partecipato ai lavori svolgendo prima i rilievi per la digitalizzazione della Basilica e del cantiere e poi definendo le metodologie di rilevamento dei mosaici. (ANSA).