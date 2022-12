A Milano in mostra i dipinti di Dario Fo

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Si apre il 14 dicembre allo spazio Alda Merini di Milano la mostra "Dario Fo, il Maestro dei Pennelli" con i dipinti e disegni del Maestro provenienti dalla Collezione Grassi di Cesenatico.

L'evento, col patrocinio del Comune di Milano e di alcune associazioni no-profit, è in collaborazione con il Centro Europeo Teatro e Carcere (CETEC - Dentro/Fuori San Vittore) diretto da Donatella Massimilla.

I dipinti sono quelli inseriti nel libro di Fabio Grassi "Dario Fo, il Maestro dei Pennelli - Come il Premio Nobel dipingeva il suo teatro" (Randagio Edizioni 2022).

Il volume - già presente al Salone del Libro di Torino nel maggio scorso, alla Fiera del Libro di Roma proprio in questi giorni e a novembre per Bookcity allo Spazio Alda Merini - è arricchito di foto, di curiosità e di uno studio su come il premio Nobel immaginasse il suo teatro, dipingendo e disegnando scenografie e costumi, prima di portarlo in scena. Dipinti, bozzetti di scena, disegni che Dario Fo regalò, negli anni, al suo amico Primo Grassi, sindaco di Cesenatico. La trama del libro accompagna il lettore a riesaminare le battaglie sociali e politiche condotte da Dario Fo e Franca Rame attraverso il teatro politico, e contiene storie e dipinti legati a tecniche teatrali, geometrie e armonie, maschere greche e canti siculi, ma anche a Jannacci, Cochi e Renato e al delfinario di Cesenatico, fino all'ultima mostra-spettacolo che Fo realizzò nel 2016 proprio al Palazzo del Turismo Primo Grassi di Cesenatico: 'Darwin-Ma siamo scimmie da parte di padre o di madre'. (ANSA).