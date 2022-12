Treno deragliato nel Bresciano, sequestrato un tratto di binari

(ANSA) - BRESCIA, 11 DIC - E' stato posto sotto sequestro il tratto di ferrovia dove ieri pomeriggio è deragliato, appena fuori dalla stazione di Iseo un treno della linea Brescia-Edolo.

Più precisamente è stato sequestrato il tratto fra Iseo e Borgonato. Oltre al binario è stato sequestrato anche il treno 969 su cui viaggiavano 20 persone che non sono rimaste ferite.

Trenord mette a disposizione dei pullman sostitutivi per affrontare quel tratto. Ora dovranno iniziare le analisi e le verifiche sul materiale per capire il motivo del deragliamento del treno avvenuto pochi metri dopo la ripartenza dalla stazione di Iseo, incidente su cui la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo. (ANSA).