Tombe di bimbi mai nati rimosse dal cimitero,inchiesta a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 11 DIC - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'estrazione e la rimozione un anno fa di 2500 tombe di bambini mai nati o vissuti molto poco che erano presenti nel cimitero monumentale della città.

Secondo il Giornale di Brescia le ipotesi di reato sono: violazione di sepolcro, vilipendio di tombe e vilipendio di cadavere. Al momento non ci sono indagati.

Lo scorso anno la vicenda fece molto scalpore perché la maggior parte delle famiglie non era stata avvisata e scoprì solo una volta al cimitero che la tomba del figlio non c'era più. Nelle prossime settimane il pm titolare dell'inchiesta dovrebbe iniziare a sentire i dirigenti del Comune di Brescia, l'assessore competente e l'azienda che ha realizzato i lavori.

Le tombe vennero rimosse con un escavatore e vennero poi trovati frammenti ossei che secondo le analisi fatte fare dal Comune di Brescia erano però risalenti ad anni prima. (ANSA).