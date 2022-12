Scioperi: Atm, per tpl 4 ore il 16 dicembre

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Per venerdì 16 dicembre CGIL Lombardia e UIL Milano e Lombardia hanno dichiarato uno sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Per il settore del trasporto pubblico le segreterie FILT e UILT hanno aderito con uno sciopero di 4 ore che interesserà anche i lavoratori di ATM. Lo comunica la stessa Atm, spiegando che l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle 18 alle 22.

Lo sciopero è stato indetto "contro una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale." (ANSA).