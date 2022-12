Padel: Carraro, successo enorme per torneo a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Oltre 27mila spettatori all'Allianz Cloud e numeri che dimostrano la forza del padel anche in Italia. Il Milano Premier Padel P1 si appresta a chiudersi, un torneo che è stato "un successo enorme", ha commentato Luigi Carraro, presidente della FIP, in conferenza stampa.

"Questo torneo straordinario chiude una stagione storica per il padel. Dopo meno di un anno, abbiamo portato il padel in una nuova dimensione, giocando in location emblematiche, con i giocatori entusiasti dell'organizzazione e dei luoghi. Oggi Milano è capitale del padel mondiale - ha concluso Carraro -.

Vogliamo organizzare tra 8 e 20 tornei l'anno prossimo".

"In questa settimana abbiamo avuto un'altra dimostrazione della forza del padel", le parole di Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute. "La prima testimonianza l'abbiamo avuta a Roma la scorsa primavera, ospitando al Foro Italico il Major, uno dei quattro tornei mondiali più importanti. Ora a Milano ne abbiamo la conferma e siamo lieti di celebrare questo sport, ormai entrato nel tessuto della pratica sportiva". "Grazie agli organizzatori che hanno costruito un evento indimenticabile. Posso dire che il padel ha conquistato Milano e spero che Milano abbia conquistato il padel", ha aggiunto Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano. (ANSA).