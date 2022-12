La Russa a Milano per celebrare gli Alpini, omaggio doveroso

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha partecipato all'alzabandiera in piazza Duomo a Milano per le celebrazioni in ricordo degli Alpini e di tutti i soldati caduti in guerra e in pace per la Patria. "È un omaggio doveroso non mio ma di tutta l'Italia e di Milano agli alpini verso cui siamo tutti debitori - ha spiegato a margine della cerimonia - . Non solo per quello che hanno fatto in difesa della patria ma per quello che continuano a fare in ogni occasione di emergenza, di necessità e di calamità. Io credo che la loro richiesta di avere anche un breve periodo volontario, dico io, di servizio alla patria da parte dei giovani debba essere preso in considerazione". La cerimonia in piazza Duomo chiude ufficialmente le manifestazioni organizzate durante tutto l'anno per celebrare i 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini. (ANSA).