Giorgio Armani Neve sfila a St. Moritz

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Si è svolta nello spazio antistante all'Olympia Stadium, storico e suggestivo scenario di due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali (1928 e 1948), la sfilata della collezione Giorgio Armani Neve autunno/inverno 2022/23, ieri a St. Moritz.

L'evento Giorgio Armani Neve, realizzato con la collaborazione dell'Ente del Turismo Svizzero, è stato progettato in modo da minimizzare il suo impatto ambientale, in conformità alla norma ISO 20121. Il Gruppo Armani ha previsto infatti di non utilizzare plastica monouso, di evitare lo spreco alimentare, di incentivare il riuso e riutilizzo di materiali, di promuovere la raccolta differenziata e di utilizzare illuminazione LED, oltre che di neutralizzare tutte le emissioni di gas serra residuali. Inoltre, il Gruppo ha deciso di supportare con una donazione "MortAlive", progetto svizzero nato per la tutela dei ghiacciai e per garantirne la salvaguardia a lungo termine in tutto il mondo.

Il tour ad alta quota di Giorgio Armani Neve, inaugurato con la stagione invernale 2021, è ripartito con il primo appuntamento a St. Moritz, cui seguiranno le tappe in altre prestigiose località sciistiche d'Europa: Megève, Verbier e Courchevel. La collezione, che era stata lanciata negli anni '90, è connotata da un richiamo al design essenziale di quegli anni. (ANSA).