A Milano dal 3 all'11 dicembre 7,5mln passeggeri in metrò

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Nella settimana dal 3 all'11 dicembre, caratterizzata anche dal lungo ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, sono state quasi 7,5 milioni le persone che hanno viaggiato sulla rete metropolitana di Milano gestita da Atm. Con una crescita, come spiegano dall'azienda, di oltre un milione di passeggeri rispetto allo scorso anno (+16%). Anche se restano ancora distanti i numeri dei passeggeri trasportati nel periodo pre Covid, con un attuale -30%.

L'Immacolata è stata la giornata che ha visto un incremento record ( +67% ) rispetto all'8 dicembre del 2021, con un totale di quasi 800.000 di passeggeri trasportati. La linea più utilizzata, coinvolta anche dall'Artigiano in Fiera, resta la M1 con un totale di oltre 3 milioni di passeggeri. Un dato a cui si aggiungono le 37.000 persone che in questi giorni hanno utilizzato la nuova linea M4. (ANSA).