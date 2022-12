Tra Pd e M5S intesa sul 90% dei punti, '48 ore per decidere'

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Durante la quarta riunione tra il M5s e la coalizione di centrosinistra che in Lombardia sostiene Pierfrancesco Majorino "è stata raggiunta una condivisione su oltre il 90%" dei punti programmatici avanzati dai pentastellati. Per questo si sarebbe convenuto sulla necessità di prendersi ancora massimo "48 ore di tempo per decidere", e chiudere quindi un eventuale accordo. Al termine del tavolo di questa mattina dall'esito "soddisfacente" secondo alcuni dei presenti, è stata condivisa dalle delegazioni la necessità di restituire il lavoro svolto alla coalizione di centrosinistra per una valutazione "a stretto giro", compresi su quei pochi argomenti - su tutti l'agricoltura - su cui i nodi non sono stati ancora del tutto risolti.

Presenti per il M5s il coordinatore lombardo Dario Violi e il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Di Marco, per il Pd il consigliere regionale Matteo Piloni e per l'alleanza Sinistra-Verdi Paolo Matteucci. (ANSA).