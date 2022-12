Nota la porta di casa forzata, carabinieri bloccano due ladre

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Stava rincasando quando ha visto che la porta era stata forzata e ha notato due giovani sul pianerottolo. Il proprietario di casa, un 56enne, ha chiamato i carabinieri che, ieri pomeriggio a Sesto san Giovanni, sono riusciti a bloccare le due donne ancora all'interno del condominio, trovandole in possesso di arnesi da scasso.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno quindi arrestato per tentato furto aggravato in abitazione una 22enne, pregiudicata per reati contro il patrimonio, e contestualmente denunciato per lo stesso reato una minore la quale, priva di documenti, ha riferito di essere nata nel 2012. Entrambe di etnia rom e senza fissa dimora.

Dai successivi accertamenti medici è risultato che la minore ha 14 anni ed è stata portata in comunità mentre la 22enne arrestata è in attesa del giudizio per direttissima. (ANSA).