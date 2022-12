Cacciatore di 43 anni stroncato da un malore nel Pavese

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Un altro caso, nel giro di pochi giorni, di un cacciatore stroncato da un improvviso malore nel Pavese. E' accaduto questa mattina nelle campagne di Robbio (Pavia), in Lomellina, nella zona compresa tra cascina Comunità e cascina Bianca. L'uomo, 43 anni, era originario della provincia di Bergamo.

Poco dopo le 11.30 un persona che stava passanbdo fra i campi, è stata richiamata dai latrati di un cane. L'animale era vicino al suo padrone, che giaceva immobile sul terreno. Subito è scattato l'allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, provocato quasi certamente da un problema cardiaco. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato ulteriori accertamenti.

Tre giorni fa era avvenuto un episodio analogo, sempre in Lomellina, nelle campagne di Rosasco (Pavia). A perdere la vita, in quel caso, era stato un cacciatore 49enne di Cassano Magnago (Varese). Accanto al suo corpo i soccorritori hanno trovato il cane che lo ha vegliato per ore. (ANSA).