Massi caduti sulla statale Lecco-Ballabio, colpita un'auto

(ANSA) - LECCO, 09 DIC - Massi di notevoli dimensioni si sono staccati dalla montagna probabilmente a causa delle forti precipitazioni di questi giorni e sono finiti sulla statale 36 dir Lecco-Ballabio coinvolgendo una vettura.

Sulla strada per la Valsassina, colpita in mattinata dalla prima nevicata dell'anno, una vettura all'uscita di una galleria è stata travolta dai massi. Sono usciti autonomamente dai finestrini i due uomini miracolosamente illesi nonostante il loro furgone sia stato investito dalle rocce di grandi dimensioni che si sono staccate. Sono due fruttivendoli, zio e nipote di 66 e 24 anni, di Introbio, piccolo centro della Valsassina, in provincia di Lecco. I due, sotto shock, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso all'ospedale Manzoni di Lecco.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e i tecnici Anas.

La strada è interrotta e l'unico collegamento con la Valsassina è ora garantito dalla vecchia provinciale. (ANSA).