Le nuove rotte del turismo sportivo, seminario Ussi a Milano

MILANO, 09 DIC - Grandi campioni come Francesco Moser e Claudia Giordani insieme con giornalisti autentici testimonial del racconto dello sport, hanno animato il seminario 'Le nuove rotte del turismo sportivo tra passione e imprese' organizzato dall'USSI nell'ambito di 'SensTatiOn on Ice', un progetto realizzato grazie alla collaborazione di Regione Calabria main partner di Grandi Stazioni Retail.

Nel seminario, con i giornalisti Gianni Merlo, Franco Bragagna e Diego Decarli, moderati dal presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, si è parlato di come lo sport possa essere volano della promozione turistica dei territori, della cultura, delle tradizioni e di come esso riesca ad unire vari settori dell'economia. A integrare le testimonianze dei relatori c'è stato l' intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha sottolineato l'importanza di promuovere la 'straordinaria' cultura calabrese. Con l'incursione a sorpresa dell'indimenticato campione di ciclismo Dino Zandegù. Si è concluso con i doni agli ospiti offerti dall'Ussi insieme alle creazioni del maestro Gerardo Sacco che raccontano la storia della Calabria. Un riconoscimento è andato poi a Massimo Proietto, oggi volto di RaiSport, crotonese di nascita e legatissimo alla sua terra.

L'impegno dell'Ussi per 'Calabria straordinaria a Milano' continua sabato 10 dicembre alle 17 con l'incontro con il CIP Lombardia e la FISIP sul tema 'Turismo accessibile e sport senza barriere, tra paralimpismo, benessere e spazi di gioco all'aperto'.

'SensTatiOn on Ice' proseguirà fino all'8 gennaio 2023.

