Appello ad adottare corona Cappella Reale Espiatoria Monza

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Basta un investimento da 300 a 3 mila euro, deducibile grazie all'Art Bonus, per adottare una corona della Cappella Reale Espiatoria di Monza, museo nazionale. E' quanto invita a fare Emanuela Daffra, responsabile della Direzione Regionale Musei della Lombardia, del Ministero della Cultura.

Le corone, ben 163, sono quelle che imperatori, re, istituzioni, associazioni di tutto il mondo inviarono alla famiglia reale italiana in memoria di Umberto I di Savoia, ucciso il 29 luglio 1900, a Monza, dall'anarchico Gaetano Bresci.

Questi omaggi, segno di vicinanza alla Famiglia Reale, erano stati inizialmente collocati all'interno della Villa di Monza, negli appartamenti reali. Nel 1921 sono stati trasferiti all'interno della cripta della Cappella Espiatoria, dove sono tuttora conservati.

"Dal punto di vista conservativo le corone, prevalentemente in bronzo o ferro - evidenzia la direttrice Daffra - presentano diverse criticità. Sono presenti alterazioni dovute all'inquinamento atmosferico, con processi di corrosione a volte molto estesi che - se non adeguatamente trattati e arrestati - possono portare a danni irreversibili. Alcune corone hanno perso, nel tempo, piccoli elementi decorativi (foglie o altri dettagli figurativi), in alcuni casi le mancanze interessano parti rilevanti dell'opera. Inoltre i trattamenti ricevuti in passato con vernici e cere protettive col tempo si sono naturalmente alterati provocando patine scure e macchie, offuscando i lustri che, originariamente, baluginavano nella penombra della cripta. Perciò è importante intervenire, per rendere leggibili i dettagli esecutivi ma soprattutto per arrestarne il degrado". (ANSA).