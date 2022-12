Cacciatore stroncato da malore, il cane veglia il suo corpo

(ANSA) - PAVIA, 08 DIC - E' stato stroncato da un malore mentre era a caccia nelle campagne del comune di Rosasco (Pavia), in Lomellina, alla frazione Rivoltella al confine con il Piemonte. La vittima era un 49enne residente a Cassano Magnago in provincia di Varese.

A lanciare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata la moglie, preoccupata dal fatto che il marito non era rientrato e non rispondeva al telefono. La donna ha chiamato alcuni amici, cacciatori come lui, residenti in questa zona della provincia di Pavia. In serata hanno ritrovato l'auto dell'uomo e, a poco distanza, hanno udito i latrati del suo cane che stava vegliando sul corpo senza vita del padrone.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sembrano esserci pochi dubbi che a provocare la morte del cacciatore varesino sia stato un problema cardiaco; sul cadavere non sono stati rinvenuti segni di violenza. E' stata comunque disposta l'autopsia per risalire alle cause del decesso. (ANSA).