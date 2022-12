++ Chef Rubio a Segre, silenzio assordante su Palestina ++

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Tra le 24 persone denunciate da Liliana Segre c'è anche Chef Rubio che oggi ha replicato alla senatrice via twitter con un nuovo attacco. Il presentatore di 'Unti e Bisunti' ed ex giocatore di rugby stamane ha parlato di "silenzi assordanti" di Liliana Segre a proposito "dell'occupazione" della Palestina "da parte della colonia d'insediamento nazista israeliana - si legge sul suo profilo social - vantandone diritti in base ad appartenenze etniche che in realtà sarebbero religiose". Lo chef è tra coloro i denunciati dalla senatrice a vita, come lei stessa ha reso noto ieri alla prima della Scala, per le minacce ricevute on line.

